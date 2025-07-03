Пакистанский премьер на пути в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отправился с двухдневным визитом в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, сообщает правительство Пакистана.

В рамках саммита Шариф планирует провести двусторонние встречи с другими лидерами стран ОЭС.

В состав делегации главы правительства входят вице-премьер и министр иностранных дел Мухаммад Исхак Дар, министр информации и радиовещания Аттаулла Тарар, специальный помощник премьер-министра Тарик Фатеми.

Это второй визит Шарифа в Азербайджан в этом году. В последний раз он был в Баку в мае текущего года и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.