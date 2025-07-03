Турция включилась в коалицию по поставке дронов Украине

На заседании комитета международной коалиции дронов в Риге было одобрено присоединение Бельгии и Турции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Коалиция теперь включает 20 стран, в том числе Латвию, Канаду, Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Германию, Италию, Новую Зеландию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Турцию, Швецию, Украину, Великобританию и Австралию.

Члены коалиции обязались выделить 2,75 млрд евро на поддержку Украины в этом году, а также около 180 млн евро в фонд для централизованных закупок дронов под руководством Великобритании. Латвия выделит 20 млн евро на закупку дронов и 10 млн евро на проекты сотрудничества с Украиной. В прошлом году Латвия также выделила 20 млн евро на закупку дронов.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что присоединение новых стран к коалиции позволит более эффективно поддерживать Украину и укрепит оборонную промышленность Латвии и её союзников.