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Кремль забирает российский бизнес

13:48 1436

Генпрокуратура России обратилась в суд Челябинска с иском, в котором потребовала передать государству 100% акций пяти крупных российских компаний, еще шесть обратить в доход государства частично, сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник.

По его словам, Генпрокуратура РФ потребовала передать в доход государства 100% долей следующих компаний: ООО «Управляющая Компания ЮГК» Константина Струкова; ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» Константина Струкова и Екатерины Кузнецовой; ООО «Бизнес-Актив» Евгении Кузнецовой; ООО «Хоум», ООО «Уралвент» Наталии Зарубиной.

Кроме того, прокуратура просит передать государству 80% долей в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», по 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс «Экомодуль и ООО «Сады Предгорья», а также по 1% долей в уставном капитале ООО «Погрузочно-Транспортное Управление» и ООО «Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод».

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