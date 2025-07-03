Криминальные банды захватили столицу

Столица Гаити Порт-о-Пренс практически захвачена криминальными бандами, и власти карибского государства практически не в состоянии остановить эскалацию насилия, сообщила Совбезу ООН исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали.

По ее словам, бандиты расширяют свои атаки не только на прилегающие районы, но и за их пределы, в ранее мирные районы.

«Южный Гаити, который до недавнего времени был изолирован от насилия, столкнулся с резким ростом числа инцидентов, связанных с бандами, – сказала она. – А на востоке преступные группировки используют сухопутные маршруты, включая ключевые переходы, такие как Белладер и Мальпасс, где были зарегистрированы нападения на сотрудников полиции и таможни», - предупредила Вали.