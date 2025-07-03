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Пашинян забрал электросети у Карапетяна

14:28 374

Парламент Армении принял в окончательном чтении законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Согласно новому законодательству, Комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании при выявлении серьезных нарушений и проведении расследования. В таком случае владельцев могут временно отстранить от управления, а на их место назначат менеджера со стажем работы не менее 5 лет в энергетике или управлении.

17 июня владелец «Электросетей Армении», глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выступил с критикой антицерковной кампании властей. После этого в его доме в Ереване прошли обыски, и он был задержан. Ереванский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Карапетяна на два месяца по делу о призывах к захвату власти.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил суровыми мерами тем сотрудникам «Электрических сетей Армении», которые будут принуждать своих подчиненных или коллег принимать участие в митингах в поддержку главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

Карапетян приобрел компанию в 2016 году по просьбе прежнего правительства. 18 июня он был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти — после выступления в поддержку Армянской церкви в ответ на критику властей.

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