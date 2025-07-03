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В Турции полыхают мощные лесные пожары: есть погибший

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14:36 709

В Турции продолжаются крупные лесные пожары, охватившие районы Чешме и Одемиш в провинции Измир. По данным турецких СМИ, борьбу с огнем значительно осложняет сильный ветер.

Огонь вспыхнул накануне днем в районе Ильдыр (Чешме) и стремительно распространился, вынудив власти эвакуировать несколько населенных пунктов. Часть автомагистрали Чешме была временно перекрыта.

К тушению пожара привлечены значительные силы: работают десятки наземных пожарных расчетов, а также 6 самолетов и 18 вертолетов.

В селе Сучыкты во время эвакуации было найдено тело 81-летнего жителя — Ибрагима Эркана.

Несколько дорог в пострадавших районах остаются закрытыми в целях безопасности. Пожарные и спасательные службы продолжают борьбу с огнем, пытаясь локализовать и стабилизировать ситуацию как можно скорее.

Сообщается, что в районе Султангази Стамбула также вспыхнул пожар в лесной зоне. К месту происшествия привлечено большое количество пожарных машин и личного состава.

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