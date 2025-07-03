«Большой и красивый» провал

Сенат Конгресса США принял «большой и красивый», как называет его Трамп, законопроект о налогах и расходах. Он, насчитывая около тысячи страниц, является ключевым для всей внутренней политики Трампа его второго президентства. Именно против этого билля два раза скандально выступил до недавних пор столь маститый союзник Трампа, как Илон Маск. Он считает билль безумием, который увеличит госдолг США еще на 4-5 трлн долл. Надо сказать, и в Конгрессе даже среди республиканцев есть скептики. Сенат билль прошел со скрипом. При большинстве 53 против 47 в пользу республиканцев в верхней палате трое сенаторов от партии проголосовали против. Так что решающий голос «за» пришлось вносить вице-президенту Вэнсу. В мае, когда Палата представителей принимала свою версию законопроекта, она прошла с перевесом всего в один голос. Сенат же внес свои поправки, которые надо будет согласовать. Трамп требует принять закон к 4 июля, Дню независимости. Это будет непросто.

Хотя фондовые рынки встретили сенатское «да» бурным ростом, заложив принятие закона окончательно «в цену». Сторонники билля считают, что за счет прежде всего налоговых льгот экономика Америки раскочегарится так, что за счет повышения объема собираемых налогов и тарифов как раз облегчит и проблему госдолга, и бюджетного дефицита. Но вот если эти «оптимисты» ошибутся, это станет «политическим Ватерлоо» для администрации Трампа на промежуточных выборах 2026 года. Каковы основные идеи нового законопроекта? Прежде всего, предлагается продлить налоговые льготы, введенные Трампом еще в первый срок правления (в 2017 году). Однако при этом планируется нарастить военные расходы (уже в следующем году – до более триллиона долларов) и траты на безопасность границ, но при этом сократить расходы по медицинской программе для бедных Medicaid, а заодно повысить потолок госдолга: в версии Сената на 5 трлн долл., в версии Палаты представителей на 4 трлн. Повышение лимита долга само по себе не санкционирует новые расходы. Скорее это позволяет правительству оплачивать программы, которые Конгресс уже одобрил. Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что без принятия экстренных мер (повышения потолка госдолга) США рискуют объявить дефолт по своим долгам уже в августе. Законопроект содержит конкретные предвыборные обещания Трампа. То есть он собирается их выполнять. Так, предлагается вычитать из налогооблагаемой базы до 25 000 долларов, заработанных как «чаевые», и 12 500 долл. за сверхурочную работу. В версии Сената, правда, сказано, что вычеты за сверхурочную работу и чаевые не предназначены для физлиц с доходом выше 150 000 долларов в год (интересно, кто эти люди). Версия Сената увеличивает налоговый вычет на одного ребенка с 2 000 до 2 200 долларов. Также вычет предлагается увеличить для лиц старше 65 лет до 6000 долларов до 2028 года (по сравнению с 4000 долларами в законопроекте Палаты представителей). Есть и другие налоговые послабления. Всего законопроект Сената предусматривает налоговые льготы в размере 4 триллионов долларов, тогда как Палата представителей – на 3,8 триллиона долларов.

В части расходов законодатели собираются урезать федеральную часть Программы дополнительной продовольственной помощи (известной как SNAP), по которой такую помощь (в виде продуктовых талонов) получают более 40 миллионов американцев с низким доходом. Если на уровне штатов захотят компенсировать сокращения – милости просим. Самым спорным пунктом стало посягательство на Medicaid. Ею охвачено примерно 70 миллионов малообеспеченных, пожилых и инвалидов. Планируемые сокращения могут привести к тому, что еще почти 12 миллионов человек потеряют всякое медицинское страхование, притом что 26 млн американцев его уже сейчас не имеют. Эти 12 млн будут голосовать против Республиканской партии скорее всего. Сокращение федеральных расходов на Medicaid и сопутствующие программы, предусмотренные еще принятым при Обаме Закона о доступном медицинском обслуживании, составит примерно 930 млрд долларов в течение 10 лет. Это сведет на нет многие достижения в области медицинского страхования, достигнутые при администрациях Байдена и Обамы, что облегчило миллионам людей доступ к медицинскому обслуживанию и снизило число не застрахованных в США до рекордно низкого уровня (до 26 млн чел.). Основным способом, которым законопроект лишит людей страховки, может стать в том числе увеличение числа требуемых документов. Законопроект требует подтверждать свое право на получение пособия (то есть льготное медстрахование) каждые шесть месяцев, а не раз в год, как сейчас. Потребуется загружать онлайн множество документов, чтобы подтвердить свои данные о доходах и состоянии здоровья. Зато на охрану границы денег решили не жалеть, чтобы – это любимый пункт программы Трампа – сократить нелегальную иммиграцию. 46,5 млрд долл. выделят на завершение строительства пограничной стены на границе с Мексикой. Плюс 5 млрд на объекты таможенной и пограничной охраны и еще 10 млрд на всякие сопутствующие меры. Для легальных иммигрантов повысят сборы: надо будет каждые полгода платить 550 долларов за продление разрешения на работу.