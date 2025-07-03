USD 1.7000
EUR 2.0043
RUB 2.1553
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Шахбаз Шариф тоже в Физули

фото; обновлено 16:12
16:12 1458

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 3 июля прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Шахбаза Шарифа встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

***15:53 

Bице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите ОЭС.

*** 15:21 

3 июля в Физули для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) прибыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В Физулинском международном аэропорту в честь высоких гостей был выстроен почетный караул.

Президентов Узбекистана и Кыргызстана встречали министр культуры Адиль Керимли, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, другие официальные лица.

Также для участия в 17-м саммите ОЭС в Физули прибыл президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар. В Физулинском международном аэропорту его встречали министр науки и образования Эмин Амруллаев и специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Взорвали «мэра» Луганска
Взорвали «мэра» Луганска видео
16:24 74
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы видео; обновлено 16:10
16:10 1996
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
15:42 1519
Российских дезертиров бросают в мясорубку
Российских дезертиров бросают в мясорубку
15:22 1787
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
10:15 6194
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы наша корреспонденция; все еще актуально
07:40 3338
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу»
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу» наши беседы; все еще актуально
06:57 3616
Борьба за трон: внука Хомейни не остановить
Борьба за трон: внука Хомейни не остановить горячая тема
05:24 7855
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору сенсационные подробности; все еще актуально
04:21 12500
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди фото; обновлено 14:59
14:59 7411
Задержанным в Баку россиянам предоставили консульский доступ
Задержанным в Баку россиянам предоставили консульский доступ обновлено 15:43
15:43 2039

ЭТО ВАЖНО

Взорвали «мэра» Луганска
Взорвали «мэра» Луганска видео
16:24 74
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы видео; обновлено 16:10
16:10 1996
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
15:42 1519
Российских дезертиров бросают в мясорубку
Российских дезертиров бросают в мясорубку
15:22 1787
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
10:15 6194
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы наша корреспонденция; все еще актуально
07:40 3338
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу»
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу» наши беседы; все еще актуально
06:57 3616
Борьба за трон: внука Хомейни не остановить
Борьба за трон: внука Хомейни не остановить горячая тема
05:24 7855
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору сенсационные подробности; все еще актуально
04:21 12500
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди фото; обновлено 14:59
14:59 7411
Задержанным в Баку россиянам предоставили консульский доступ
Задержанным в Баку россиянам предоставили консульский доступ обновлено 15:43
15:43 2039
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться