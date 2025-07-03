Шахбаз Шариф тоже в Физули

Шахбаза Шарифа встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

В Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 3 июля прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Bице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите ОЭС.

3 июля в Физули для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) прибыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В Физулинском международном аэропорту в честь высоких гостей был выстроен почетный караул.

Президентов Узбекистана и Кыргызстана встречали министр культуры Адиль Керимли, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, другие официальные лица.

Также для участия в 17-м саммите ОЭС в Физули прибыл президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар. В Физулинском международном аэропорту его встречали министр науки и образования Эмин Амруллаев и специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.