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Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты

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На заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа России депутаты большинством голосов приняли решение отстранить своего коллегу азербайджанского происхождения Халида Тагизаде от должности заместителя председателя комитета по социальному развитию и приостановить выплату ему заработной платы. За соответствующее решение проголосовали 32 парламентария, пятеро воздержались.

Как пояснил председатель комитета Василий Филипенко, основанием стало нарушение депутатской этики — в начале июня Тагизаде отказался прервать отпуск и не явился на заседание комиссии по этике.

Халид Тагизаде, член КПРФ и депутат на освобождённой основе, выразил возмущение принятым решением, заявив, что «у него семья и дети». Он также обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность отстранения от зарплаты. По данным источников, его ежемесячный доход с учётом должности заместителя председателя комитета составлял около 200 тысяч рублей, что значительно превышает среднюю зарплату по Югре.

Ранее Тагизаде оказался в центре скандала после высказывания о «возвращении узбеков на историческую родину» — он заявил, что Югра является исторической территорией, связанной с узбекскими ханами, и наплыв мигрантов из Узбекистана представляет собой «естественное возвращение». Эти слова вызвали резкую критику со стороны спикера окружной Думы Бориса Хохрякова, который обвинил депутата в подрыве репутации законодательного органа и нарушении этических норм.

Тагизаде позже принёс извинения, но заявил, что его слова были вырваны из контекста администраторами Telegram-каналов и журналистами. Он утверждает, что говорил в формате гипотезы и не имел цели кого-либо оскорбить.

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