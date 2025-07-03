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Специалисты НАТО провели тренинги в Баку

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15:45 535

В рамках «Программы расширения военного образования» (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны Министерства обороны были организованы тренинги.

Как сообщили в Минобороны, в ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон.

Затем с участием наших специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему «Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании».

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