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При поддержке PASHA Holding состоялась церемония закрытия проекта Her IT Journey 3

15:51 228

24 июня 2025 года состоялось торжественное закрытие третьего этапа проекта Her IT Journey, организованного онлайн-образовательной платформой Safavy.org при поддержке PASHA Holding.

В рамках третьего этапа программы 20 участниц из различных городов и регионов страны прошли обучение по направлениям «Цифровой маркетинг и брендинг» и «Графический дизайн». Целью проекта является развитие цифровых и мягких навыков у женщин, проживающих в регионах или приехавших в столицу для получения образования, а также содействие их профессиональной интеграции и построению карьеры.

В этом году в программе приняли участие женщины из Ленкорани, Хачмаза, Шеки, Имишли, Гянджи, Сабирабада, Нахчывана, Сумгаита и пригородов Баку.

Развитие женского предпринимательства занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding. В этом направлении холдинг и его дочерние компании реализуют такие проекты, как AFAQ, Ana Sahibkar и Woman Bazaar.

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