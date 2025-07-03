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Баку накроет штормовой ветер

16:10 525

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни метеопредупреждения в связи с ожидаемым усилением ветра в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны со второй половины 3 июля по 6 июля.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, в Нахчыванской АР, а также в Гусаре, Хачмазе, Хызы, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Сиязани, Шабране, Ширване, Ленкорани, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Масаллы, Астаре, Балакене, Гахе, Билясуваре, Шеки, Закатале, Гяндже, Самухе, Нафталане, Геранбое, Кедабеке, Дашкесане, Гёйгёле, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Зардабе, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Мингячевире, Евлахе, Барде и Тертере ожидается северо-западный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется усиление северо-западного ветра до 20,8–28,4 м/с.

Отметим, что по шкале Босфора слабый ветер дует со скоростью 3,4-5,4 м/с, сильный — 10,8-13,8 м/с, а штормовой — 20,8-24,4 м/c.

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