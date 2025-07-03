Баку накроет штормовой ветер

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни метеопредупреждения в связи с ожидаемым усилением ветра в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны со второй половины 3 июля по 6 июля.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.