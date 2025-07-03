Взорвали бывшего «мэра» Луганска

В центре контролируемого сепаратистами украинского Луганска произошел взрыв. Один человек погиб, трое ранены, сообщают российские СМИ.
Украинские телеграм-каналы сообщают о ликвидации бывшего «мэра» города Манолиса Пилавова.
July 3, 2025
В центре контролируемого сепаратистами украинского Луганска произошел взрыв. Один человек погиб, трое ранены, сообщают российские СМИ.
Украинские телеграм-каналы сообщают о ликвидации бывшего «мэра» города Манолиса Пилавова.
July 3, 2025
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