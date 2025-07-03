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США раскрыли детали сделки с Израилем и ХАМАС

17:11 595

План США по урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает освобождение заложников в пять этапов в течение 60 дней перемирия.

Подробности предложения раскрывает Al-Ghad со ссылкой на источники.

ХАМАС должен освободить десять живых заложников и передать ещё 18 тел. В первый день будет освобождено восемь живых заложников, на седьмой день — передано пять тел, а на тридцатый день — ещё пять. Если соглашение будет одобрено, на пятидесятый день будут освобождены ещё двое заложников, а на шестидесятый — переданы ещё восемь тел.

Армия обороны Израиля выведет войска с территории севера и юга сектора Газа и предоставит информацию о палестинских заключённых, арестованных после 7 октября 2023 года. ХАМАС, в свою очередь, обязуется предоставить все данные по оставшимся заложникам на десятый день соглашения.

Источники сообщают, что успешные переговоры в период перемирия могут привести к окончательному прекращению конфликта. Египет, Катар и США пообещали гарантировать обсуждение полного завершения конфликта в течение 60 дней перемирия.

Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала одного из основателей ХАМАС Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу в секторе Газа.

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