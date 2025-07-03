Трамп говорит с Путиным

Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит телефонный разговор, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа, сказал Песков.
* * * 17:44
Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он состоится в 18:00 по бакинскому времени (10:00 по Нью-Йорку).
*** 17:21
Президент России Владимир Путин сегодня, 3 июля, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Завтра, 4 июля, с Трампом свяжется и президент Украины Владимир Зеленский.
По данным Financial Times, украинский президент поднимет вопрос о возможных будущих поставках американского оружия Украине.