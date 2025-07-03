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Трамп говорит с Путиным

обновлено 19:14
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Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит телефонный разговор, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа, сказал Песков.

* * * 17:44

Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он состоится в 18:00 по бакинскому времени (10:00 по Нью-Йорку).

*** 17:21

Президент России Владимир Путин сегодня, 3 июля, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Завтра, 4 июля, с Трампом свяжется и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Financial Times, украинский президент поднимет вопрос о возможных будущих поставках американского оружия Украине.

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