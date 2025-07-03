USD 1.7000
EUR 2.0043
RUB 2.1553
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Партия Пашиняна о попытке госпереворота

17:34 703

Парламентская фракция правящей партии «Гражданский договор» на внеочередном заседании Национального собрания 3 июля представила проект заявления НС «О недопустимости захвата государственной власти путем насилия и защите демократии».

Национальное собрание, как считают в «Гражданском договоре», должно дать свою оценку «факту планируемого против Республики Армения террора».

«Национальное собрание резко осуждает попытку террора, раскрытого правоохранительными органами Республики Армения в июне 2025 года, и направленного против суверенитета Республики Армения, конституционного строя и законной власти.

Любое действие, которое предпринимается с целью свержения конституционного строя или совершения террора, согласно Конституции и действующему законодательству Республики Армения, будет удостоено самого строгого наказания. Попытки захвата власти путем совершения террора и насилия являются прямым ударом в отношении суверенитета Республики Армения и ее народа», - говорится в заявлении.

Ранее Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки теракта и захвата власти в стране. Все это, по данным СК, планировали лидеры и участники движения «Священная борьба».

Трамп подтвердил разговор с Путиным
Трамп подтвердил разговор с Путиным обновлено 17:44
17:44 1164
США назначили нового временного поверенного в Азербайджане
США назначили нового временного поверенного в Азербайджане
17:09 1231
«Большой и красивый» провал
«Большой и красивый» провал наша аналитика
14:43 4718
Гордость за Америку понемногу сдувается
Гордость за Америку понемногу сдувается горячая тема; все еще актуально
12:59 2701
Взорвали бывшего «мэра» Луганска
Взорвали бывшего «мэра» Луганска видео
16:24 3018
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы видео; обновлено 16:10
16:10 3312
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
15:42 3745
Российских дезертиров бросают в мясорубку
Российских дезертиров бросают в мясорубку
15:22 3295
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
10:15 6761
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы наша корреспонденция; все еще актуально
07:40 3487
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу»
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу» наши беседы; все еще актуально
06:57 3810

ЭТО ВАЖНО

Трамп подтвердил разговор с Путиным
Трамп подтвердил разговор с Путиным обновлено 17:44
17:44 1164
США назначили нового временного поверенного в Азербайджане
США назначили нового временного поверенного в Азербайджане
17:09 1231
«Большой и красивый» провал
«Большой и красивый» провал наша аналитика
14:43 4718
Гордость за Америку понемногу сдувается
Гордость за Америку понемногу сдувается горячая тема; все еще актуально
12:59 2701
Взорвали бывшего «мэра» Луганска
Взорвали бывшего «мэра» Луганска видео
16:24 3018
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы видео; обновлено 16:10
16:10 3312
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
15:42 3745
Российских дезертиров бросают в мясорубку
Российских дезертиров бросают в мясорубку
15:22 3295
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
10:15 6761
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы наша корреспонденция; все еще актуально
07:40 3487
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу»
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу» наши беседы; все еще актуально
06:57 3810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться