Партия Пашиняна о попытке госпереворота

Национальное собрание, как считают в «Гражданском договоре», должно дать свою оценку «факту планируемого против Республики Армения террора».

«Национальное собрание резко осуждает попытку террора, раскрытого правоохранительными органами Республики Армения в июне 2025 года, и направленного против суверенитета Республики Армения, конституционного строя и законной власти.

Любое действие, которое предпринимается с целью свержения конституционного строя или совершения террора, согласно Конституции и действующему законодательству Республики Армения, будет удостоено самого строгого наказания. Попытки захвата власти путем совершения террора и насилия являются прямым ударом в отношении суверенитета Республики Армения и ее народа», - говорится в заявлении.

Ранее Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки теракта и захвата власти в стране. Все это, по данным СК, планировали лидеры и участники движения «Священная борьба».