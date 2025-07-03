ПА ОБСЕ призывает помочь Азербайджану

АзерТАдж передает, что в состав делегации вошли депутаты Милли Меджлиса Азай Гулиев, Севиндж Фаталиева и Турал Гянджалиев. Делегацию сопровождали постоянный представитель Азербайджанской Республики в ОБСЕ Ровшан Садыгбейли и чрезвычайный и полномочный посол в Португалии Ильгар Мухтаров. На сессии обсуждались вопросы безопасности и сотрудничества в Европе, состоялись выборы президента, вице-президента и других должностных лиц ПА ОБСЕ.

Делегация во главе с депутатом Милли Меджлиса Гаей Мамедовым приняла участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая прошла в португальском Порту с 28 июня по 3 июля.

Отмечается, что члены азербайджанской делегации активно участвовали в работе пленарного заседания ассамблеи и проведенных на заседаниях комитетов обсуждениях, представили подробную информацию об усилиях Азербайджана по установлению мира и сотрудничества в регионе, международном сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, в том числе об исторических решениях, достигнутых на СОР29 благодаря заслугам руководства Азербайджана, усилиях, предпринимаемых в азербайджанской стороной в качестве председателя СОР29, а также поделились своими взглядами на вопросы общеевропейской безопасности.

По предложению главы делегации Гаи Мамедова Парламентская ассамблея приняла резолюцию, призывающую международное сообщество оказать Азербайджану помощь в разминировании, реконструкции и восстановлении на освобожденных от оккупации территориях. Член делегации, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев был переизбран на пост председателя Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде.

На сессии армянская делегация представила антиазербайджанские поправки в проект итогового документа ассамблеи (безоговорочное освобождение лиц армянской национальности, по уголовным делам которых в настоящее время проходит суд, о якобы уничтожении армянского наследия в Азербайджане и т.д.). Однако в результате работы, проведенной азербайджанской делегацией, эти поправки были отклонены ПА ОБСЕ в ходе голосования.