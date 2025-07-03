Израиль ликвидировал связанного с КСИР военного

Израильские ВВС нанесли удар по автомобилю на въезде в Бейрут. Ливанские СМИ сообщили, что израильский беспилотник нанес удар по автомобилю на шоссе в городе Халдех, к югу от ливанской столицы.

Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, целью удара была ликвидация радикала, «ответственного за контрабанду оружия и организацию террористических атак». По информации израильских военных, ликвидированный был связан с силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Источники сообщили саудовскому изданию «Аль-Арабия», что убитым членом сил «Аль-Кудс» был Касем аль-Хусейни. Источники добавили, что его автомобиль был атакован к югу от Бейрута двумя ракетами, одна из которых попала в цель.