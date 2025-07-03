Небезопасно: в Петербурге отменили военно-морской парад

В Санкт-Петербурге отменили главный военно-морской парад на день ВМФ, пишет «Фонтанка» со ссылкой на несколько источников.

В этом году день российского Военно-морского флота отмечается 27 июля. Собеседники объяснили решение об отмене мероприятия мерами безопасности.

Как пишет издание, подготовку к параду остановили в первых числах июля. Также не состоится авиационная часть. В этот день запланированы только возложение венков с участием чиновников и концерт на Дворцовой площади, сообщает «Фонтанка».

В прошлом году военно-морской парад прошел 28 июля. Его принимал президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Андреем Белоусовым.