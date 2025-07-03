В Москве задержали азербайджанского вора в законе

В Москве задержан один из влиятельных воров в законе азербайджанского происхождения, уроженец Грузии Вагиф Сулейманов (Вагиф) по прозвищу «Дипломат». Об этом сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
В Москве задержан один из влиятельных воров в законе азербайджанского происхождения, уроженец Грузии Вагиф Сулейманов (Вагиф) по прозвищу «Дипломат». Об этом сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
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