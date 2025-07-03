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Фон дер Ляйен: Россия оплачивает оружие для Украины

21:25 124

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине будет передано два миллиона снарядов, а также 1,5 миллиарда евро. Об этом она сказала во время брифинга в Копенгагене, передают украинские СМИ.

«До конца года мы поставим два миллиона снарядов. Также мы инвестировали 1,5 миллиарда евро в усиление обороны Украины», - сообщила фон дер Ляйен.

Она добавила, что для этого будут использованы российские деньги: «Очень важно происхождение этих денег. Мы используем российские деньги. Фактически Россия оплачивает то оружие, которое будет использовать Украина».

Фон дер Ляйен также напомнила о программе Save Safe, которая дает возможность европейским странам инвестировать в оборону Украины: «Украине нужно больше. Для этого есть программа Save Safe для совместных закупок. Эти деньги могут использоваться странами, чтобы инвестировать их в оборону Украины и обеспечивать более быструю и эффективную поставку средств».

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