Умер звезда фильмов Квентина Тарантино

По данным издания, Мэдсена обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу 3 июля. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть актера. По словам Смита, Мэдсен умер в результате остановки сердца. Полиция предполагает, что смерть наступила из-за естественных причин.

Майкл Мэдсен снялся более чем в 170 фильмах. Он наиболее известен по ролям в картинах «Бешеные псы», «Убить Билла 2» и «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, а также «Донни Браско» Майка Ньюэлла и «Город грехов» Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера. Среди его работ также роль в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза».

Мэдсен часто играл отрицательных персонажей. В «Бешеных псах» он исполнил роль Мистера Блондина, в дилогии «Убить Билла» — убийцу Бадда, а в «Омерзительной восьмерке» — бандита Джо Гейджа.