Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Решение признать Афганистан было принято президентом РФ Владимиром Путиным по предложению главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил посол РФ в Кабуле.
В августе 2021 года талибы снова пришли к власти в Афганистане. С их приходом их государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. В апреле этого года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и исключил движение «Талибан» из перечня террористических организаций.