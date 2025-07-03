Кадры взрыва в Тегеране во время ракетного удара Израиля

Спустя несколько дней после взаимных атак Израиля и Ирана в сети появились кадры ракетного удара по площади Кудс в Тегеране.

На кадрах с камер наблюдения, распространенных агентством Fars, видно, как автомобили стоят на светофорах, после чего в средней части одного из зданий происходит взрыв. Через несколько секунд ракета падает между автомобилями, ожидающими на светофоре. В результате взрыва на площади Кудс машины поднимаются в воздух, куски асфальта, деревья и столбы падают на припаркованные автомобили и прохожих.

Иранские власти отметили серьезные повреждения водопроводной системы на площадях Кудс и Теджриш.