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После разговора Путина с Трампом Россия атакует Украину

3 июля 2025, 23:52 1155

Воздушные силы ВСУ сообщают, что российские войска ведут массированную атаку регионов Украины ударными беспилотниками.

«Атака вражеских ударных БПЛА продолжается! Несколько десятков групп вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины! Находитесь в безопасных местах», - говорится в сообщении украинских военных.

По их данным, дроны замечены в небе над Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областями.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что российские беспилотники были сбиты над Соломенским и Днепровским районами, обломки обнаружены на открытой территории.

Кроме того, глава Полтавской областной администрации Владимир Когут пишет, что в результате падения обломков дрона на территории частного дома поврежден легковой автомобиль, ранения получил один человек. Сейчас воздушная тревога объявлена на большей части Украины.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что по воздушным целям работает система противовоздушной обороны, и призвали жителей украинской столицы немедленно пройти в укрытия.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в телеграм-канале сообщил, что пятеро гражданских погибли, двенадцать получили ранения в результате российских обстрелов в течение четверга, 3 июля.

Обстрел начался вскоре после того, как состоялся телефонный разговор между президентами США и РФ - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин в ходе беседы заявил, что Россия не откажется от своей цели «устранить первопричины» войны в Украине. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит искать пути для переговорного урегулирования конфликта. Дональд Трамп, в свою очередь, настаивал на необходимости как можно скорее прекратить боевые действия.

Согласно совместному исследованию британского Центра информационной устойчивости (CIR) и The Wall Street Journal, с начала 2025 года Россия выпустила по украинской территории более 20 000 беспилотников. Это привело к росту числа жертв среди гражданского населения примерно на 40%. 

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