Кресло под премьером Британии зашаталось

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру прогнозируют возможную отставку из-за неудовлетворительной работы его правительства. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на двух высокопоставленных членов его партии — Лейбористской.

Собеседники телеканала «предупредили сэра Кира Стармера», что, если партия покажет плохие результаты на выборах в мае 2026-го в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может привести к его уходу с премьерского поста.

«Уровень недовольства и отчаяния в рядах Лейбористской партии настолько велик, что уже сейчас, в первую годовщину [пребывания Стармера на посту], я слышу от министров правительства, что Стармеру, возможно, придется уйти через несколько месяцев», — цитирует Sky News одного из своих источников.

Год назад лейбористы победили на выборах в парламент Британии, что завершило 14-летнее правление консерваторов. 5 июля 2024-го Стармер стал премьером.

Угрозу в Уэльсе для лейбористов создает партия Reform UK, в Лондоне — левые.