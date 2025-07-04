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Сирия официально представила новый герб

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Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа представил в Дамаске новый герб арабской республики и объяснил значение символа, который, по его словам, отражает неделимую Сирию.

Новый государственный герб Сирии теперь представляет собой ястреба с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой на черном фоне.

«Когда-то давным-давно родилась сказка о городе, где собралось множество людей, говорят, в нем началась первоистория, людей становилось все больше, и человечество стало нуждаться в дисциплинированном поведении, поэтому они стали оттачивать правила жизни и так построили первую столицу, известную человечеству, – Дамаск», – приводит слова аш-Шараа агентство SANA.

Он отметил, что сегодняшний праздник – это дань уважения самобытности Сирии и ее сынов на новом историческом этапе, самобытности, которая берет начало от хищной птицы, от которой она черпает силу, решительность, скорость, мастерство и новаторство.

До этого герб Сирии изображал орла со щитом на груди, на котором были две звезды. В лапах птица держала ленту с надписью «Сирийская Арабская Республика».

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