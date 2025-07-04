В Китае заявили, что не могут допустить поражения России в войне

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе внешнеполитической службы Европейского Союза Кае Каллас, что Пекин не может позволить себе поражения России в войне против Украины. Об этом со ссылкой на источники передает South China Morning Post.
Причиной называется то, что Китай «опасается, что Соединенные Штаты сместят все свое внимание на Пекин».
Издание отмечает, что Министерство иностранных дел Китая регулярно заявляет о том, что Китай «не является стороной» российско-украинской войны. Некоторые еврочиновники были удивлены откровенностью высказываний главы МИД Китая.
В то же время Ван И отверг обвинения в том, что Китай оказывает материальную поддержку России – финансовую или военную. По словам министра, если бы Пекин действительно помогал Москве, война «уже давно бы закончилась».
На встрече в Брюсселе, длившейся 4 часа, Ван И, как утверждают источники, несколько раз перебивал Каллас и читал ей «уроки истории».
По словам источников журналистов, некоторые чиновники ЕС считают, что Ван И дал Каллас «урок реальной политики, часть которого сосредоточена на вере Пекина в то, что Вашингтон вскоре переключит все свое внимание на восток».