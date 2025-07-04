Причиной называется то, что Китай «опасается, что Соединенные Штаты сместят все свое внимание на Пекин».

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе внешнеполитической службы Европейского Союза Кае Каллас, что Пекин не может позволить себе поражения России в войне против Украины. Об этом со ссылкой на источники передает South China Morning Post.

Издание отмечает, что Министерство иностранных дел Китая регулярно заявляет о том, что Китай «не является стороной» российско-украинской войны. Некоторые еврочиновники были удивлены откровенностью высказываний главы МИД Китая.

В то же время Ван И отверг обвинения в том, что Китай оказывает материальную поддержку России – финансовую или военную. По словам министра, если бы Пекин действительно помогал Москве, война «уже давно бы закончилась».

На встрече в Брюсселе, длившейся 4 часа, Ван И, как утверждают источники, несколько раз перебивал Каллас и читал ей «уроки истории».

По словам источников журналистов, некоторые чиновники ЕС считают, что Ван И дал Каллас «урок реальной политики, часть которого сосредоточена на вере Пекина в то, что Вашингтон вскоре переключит все свое внимание на восток».