Крокодил не ловится, не растет кокос

«Вроде не бездельники и могли бы жить», - поется в известной песне из знаменитого советского фильма «Бриллиантовая рука». Россияне вовсе не бездельники, но их начальство решило повоевать, и в результате с хозяйством у них отныне сплошные проблемы, хотя и до того их хватало. Недавний экономический форум в Петербурге не мог скрыть серьезной озабоченности путинских хозяйственников и банкиров перспективами развития страны. Уже рецессия или еще нет? А стагфляцию еще ждать или уже дождались? В 2022 году многие эксперты предупреждали: первые санкционные волны Россия выдержит, главные проблемы ее ждут в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вот он, четвертый год большой войны, вот они, подступающие настоящие проблемы.

Не менее интересную информацию можно почерпнуть на форумах рангом пониже, чем в Петербурге. Всероссийский день поля в Волгоградской области удостоил своим присутствием представитель центра - директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. И из его презентации присутствующие смогли узнать, что ко 2 июля сбор зерновых и зернобобовых культур в России составил 3,8 миллиона тонн, это в 4,3 раза (!) меньше, чем на тот же период в прошлом году. Посевы обмолочены с 1,2 миллиона гектаров, в 2024 году – четыре миллиона гектаров. Урожайность - 31 ц/га, годом раньше - на 10 ц/га выше, 41 ц/га. Понятное дело, чиновник называл эти цифры не для того, чтобы всех напугать, а чтобы мобилизовать аграриев на доблестный труд. «С этой позицией надо работать», - заявил он о низкой урожайности. Но призывы тут никак не помогают. Минсельхоз намеревался в этом году собрать 135 миллионов тонн зерна против 130 миллионов тонн в 2024 году. Ведь в минувший год выдались летняя засуха и заморозки весной, некоторые аграрии утверждали, что худшей погоды не было десять лет. Но откуда взяться большему урожаю, ведь действуют убийственные факторы неприродного происхождения. Уже в том году звучали жалобы на выросшие затраты и низкие цены на сельхозпродукцию, что снизило рентабельность производства зерна в Южном федеральном округе, самом благоприятном, до 10–15%, а в Центре и Поволжье заявляли о нулевой рентабельности или убытках.