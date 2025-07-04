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Грузия в режиме «стратегического ожидания»

01:24 494

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти ожидают улучшения отношений с Евросоюзом, однако Брюссель продолжает оказывать давление.

Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди» заявил, что сегодняшнее отношение европейских бюрократов к избранным грузинским народом властям является «продолжением их давления на Грузию».

«Лидеры радикальной оппозиции являются агентами европейских бюрократов. Именно эти бюрократы запретили радикалам брать полученные в ходе выборов депутатские мандаты, и именно они отправили лидеров радикалов в тюрьму за отказ от сотрудничества с временной следственной парламентской комиссией», - цитирует Интерфакс Кобахидзе.

При этом премьер-министр отметил, что, тем не менее, власти Грузии остаются в режиме «стратегического ожидания» улучшения отношений с Евросоюзом.

«Будем надеяться, что определенные изменения в перспективе в Евросоюзе произойдут в отношении Грузии», - сказал Кобахидзе.

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