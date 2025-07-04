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Банкира из Узбекистана похитили в Париже и потребовали $10 млн

02:54 373

Банкир из Узбекистана Кахрамонжон Олимов, единоличный акционер Anorbank, стал жертвой похищения в центре Парижа, сообщает французская Le Monde.

По данным издания, 48-летнего банкира схватили 23 июня в фешенебельном районе Парижа, перевезли в подвал виллы под Ниццей, где подвергли избиениям, угрожали расправой, а затем отпустили после уплаты выкупа.

Кахрамонжон Олимов,

По словам врача парижской больницы Hôtel-Dieu, у Олимова зафиксированы множественные синяки и повреждения. Он жаловался на бессонницу и постоянную настороженность.

В Париж Олимов прибыл для переговоров с французскими партнерами и оформления сделки по покупке недвижимости. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы группой лиц», один человек задержан.

Источник Gazeta.uz в банковской системе Узбекистана подтвердил факт похищения. Anorbank дал официальный комментарий по поводу случившегося: «Данный случай носит личный, не корпоративный характер и не имеет отношения к операционной деятельности банка».

Французская газета приводит хронологию похищения и освобождения 48-летнего Олимова: 21 июня банкир вылетел в Париж из Ташкента через Стамбул; на следующий день он познакомился в баре с девушкой, которая представилась Анастасией. Девушка сказала, что работает в салоне красоты, при этом на ней была куртка Louis Vuitton и браслет Tiffany.

23 июня Анастасия написала банкиру и уговорила пообедать в ресторане. Через несколько минут после их встречи Олимова схватили трое мужчин «атлетичного телосложения, с густой бородой и сильным чеченским акцентом», банкир попросил спутницу вызвать полицию, но та ничего не сделала.

Олимова привезли в частный дом с высоким забором, где он узнал некоего «вора в законе» и правую рукой своего бывшего партнера по бизнесу. «Вор в законе» заявил, что банкир должен ему $10 млн.

Похищенного избивали три часа, инсценировали повешение, потом перевезли в подвал виллы в Ницце, где угрожали отрезать палец, изнасиловать, а также записали видео с ним в полураздетом виде, вынуждая просить прощения «за все, что он натворил». Олимов после всего этого подписал расписку о долге в $5 млн и перевел $200 тыс. через своего водителя в Ташкент. В результате его отпустили — он добрался до Парижа и обратился в полицию.

По данным Le Monde, 1 июля в Ницце был задержан гражданин Турции по подозрению в «похищении в составе ОПГ».

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