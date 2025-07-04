И вместе не получается, и врозь нельзя

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси является теперь в Иране персоной нон-грата. Самый большой скептицизм вызывают всякого рода международные организации и агентства. Во-первых, структуры эти крайне забюрократизированы. А, во-вторых, как только они касаются вопроса, в котором присутствует большая политика – то можно быть на сто процентов уверенным, что начнутся разного рода «метания», расплывчатые формулировки и полное отсутствие объективных выводов. И МАГАТЭ с его «иранским кейсом» - явный тому пример.

Будем объективны – с тех пор как на коллективном Западе и в Израиле чуть менее 15-ти лет назад начал активно муссироваться вопрос о военном характере ядерной программы Ирана – Тегеран широко распахнул двери перед МАГАТЭ. Его инспектора регулярно посещали, пусть и с бюрократическими проволочками, все закрытые иранские ядерные объекты, проводили там замеры, брали пробы, устанавливали датчики и даже видеокамеры. Что, зная тягу иранцев к секретности и их патологическое недоверие к международным инспекциям, было своего рода психологическим подвигом. Зубами они скрипели громко – но все равно шли на контакт, стремясь развеять все опасения, опираясь на выводы экспертов и сотрудников этой, тогда еще уважаемой ими международной организации. Но что получилось в итоге? Задача МАГАТЭ тогда заключалась в ответе на вопрос: «Имеет ли иранская ядерная программа военную составляющую?» Какой вердикт вынесли инспектора МАГАТЭ? Пока нет, но все может быть. Предельно конкретно и четко, согласитесь. Это, как если бы присяжные в суде вынесли вердикт: «Гражданин такой-то не убивал гражданина такого-то. Но, не исключено, что мог бы это сделать». Скажете, абсурд? Нет, это не абсурд, а пример того, как МАГАТЭ откровенно виляло в вопросе «иранского ядерного кейса».