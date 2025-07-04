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Судьбу США определяет какой-то Колби

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
03:50 724

Приостановка поставок США столь необходимого оружия Украине вызвало непонимание и резкий отпор Конгресса. Как пишет его издание - The Hill, «телефоны конгрессменов разрываются от звонков, а сторонники продолжения помощи Украине стремятся сохранить объем обещанных поставок».

Среди тех, кто возмущен решением Пентагона и республиканцы, сторонники президента Трампа, которых здесь называют «украинскими ястребами» (Ukranian hawks), хотя эта дефиниция звучит для нашего уха несколько странно. Среди них - глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс, бывший председатель того же Комитета влиятельный конгрессмен Майкл Маккол, сопредседатель CongressionalUkraineCaucus Брайан Фитцпатрик и другие. Демократический блок представляют Марси Каптур, также председательствующая в Caucus, cенатор Джин Шахин и конгрессмен Адам Смит.

Конгресс США возмущен, включая рьяных сторонников Трампа

Как стало известно законодателям, инициатива заморозить поставки оружия Украине исходила от одного человека – отвечающего за политику в Пентагоне Элбриджа Колби. При этом, это волюнтаристское решение не было согласовано ни с Госдепом, ни, возможно, даже с Белым домом, хотя это звучит просто невероятно. Но эти данные подтверждают крупные СМИ США, которые пишут, что эта заморозка «застала врасплох» чиновников администрации Трампа, в первую очередь ответственных лиц в Совете национальной безопасности.

"Я совершенно не уверен, что были проведаны консультации с госсекретарем Марко Рубио, - говорит Майкл Маккол. - У нас, по сути, нет советника по национальной безопасности".

Как такое вообще стало возможным? Маккол считает, что это свидетельство «внутренних разногласий в Белом доме». Но одной из причин стало и то, что Совет национальной безопасности, который также возглавляет Рубио, был серьезно ослаблен после увольнений десятков опытных сотрудников.

С Рубио никто ничего не согласовывал

Гнев законодателей вызвало и волюнтаристское решение лишь одного человека в военном ведомстве, о котором не было известно даже заместителям министра обороны, а также то, что, принимая решение о приостановке поставок оружия Пентагон не удосужился проконсультироваться с Конгрессом.

«Что это за фрукт такой - Колби, и какие у него полномочия?» - спрашивает Маккол. Этому чиновнику было поручено проанализировать наличие вооружения и боеприпасов на складах Пентагона. Проведя инспекцию, он пришел к выводу, что они полупусты. Конечно, это связано с тем, что значительную часть оружия США в последнее время поставили Израилю. Но никто не давал Колби права самостоятельно решать вопрос о поставках, тем более что их утвердил Конгресс во время президентства Джо Байдена.

Все решает какой-то Колби

О Колби известно, что он нередко плывет против течения. Так во время первого срока Трампа ему было поручено проанализировать договор с Австралией о поставках ядерных подводных лодок, и он в своем докладе оспорил некоторые важные детали этого соглашения.

Сейчас Пентагон, столкнувшийся с решительным отпором в Конгрессе, занял сугубо оборонительную позицию. Его представители, также как и сотрудники Белого дома и госдепартамента во весь голос стали убеждать законодателей, что речь ни в коем случае не идет об отказе от военной помощи Украине. Мол, военные закончат проверку своих складов, и мы предоставим президенту все возможные варианты продолжения этой помощи. Но в Конгрессе не готов долго ждать. Там требуют немедленного проведения брифинга министра обороны Пита Хегсета и Элбриджа Колби. Последних ждет очень горячий и малоприятный для них разговор.

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