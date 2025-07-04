Судьбу США определяет какой-то Колби

Приостановка поставок США столь необходимого оружия Украине вызвало непонимание и резкий отпор Конгресса. Как пишет его издание - The Hill, «телефоны конгрессменов разрываются от звонков, а сторонники продолжения помощи Украине стремятся сохранить объем обещанных поставок». Среди тех, кто возмущен решением Пентагона и республиканцы, сторонники президента Трампа, которых здесь называют «украинскими ястребами» (Ukranian hawks), хотя эта дефиниция звучит для нашего уха несколько странно. Среди них - глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс, бывший председатель того же Комитета влиятельный конгрессмен Майкл Маккол, сопредседатель CongressionalUkraineCaucus Брайан Фитцпатрик и другие. Демократический блок представляют Марси Каптур, также председательствующая в Caucus, cенатор Джин Шахин и конгрессмен Адам Смит.

Как стало известно законодателям, инициатива заморозить поставки оружия Украине исходила от одного человека – отвечающего за политику в Пентагоне Элбриджа Колби. При этом, это волюнтаристское решение не было согласовано ни с Госдепом, ни, возможно, даже с Белым домом, хотя это звучит просто невероятно. Но эти данные подтверждают крупные СМИ США, которые пишут, что эта заморозка «застала врасплох» чиновников администрации Трампа, в первую очередь ответственных лиц в Совете национальной безопасности. "Я совершенно не уверен, что были проведаны консультации с госсекретарем Марко Рубио, - говорит Майкл Маккол. - У нас, по сути, нет советника по национальной безопасности". Как такое вообще стало возможным? Маккол считает, что это свидетельство «внутренних разногласий в Белом доме». Но одной из причин стало и то, что Совет национальной безопасности, который также возглавляет Рубио, был серьезно ослаблен после увольнений десятков опытных сотрудников.

Гнев законодателей вызвало и волюнтаристское решение лишь одного человека в военном ведомстве, о котором не было известно даже заместителям министра обороны, а также то, что, принимая решение о приостановке поставок оружия Пентагон не удосужился проконсультироваться с Конгрессом. «Что это за фрукт такой - Колби, и какие у него полномочия?» - спрашивает Маккол. Этому чиновнику было поручено проанализировать наличие вооружения и боеприпасов на складах Пентагона. Проведя инспекцию, он пришел к выводу, что они полупусты. Конечно, это связано с тем, что значительную часть оружия США в последнее время поставили Израилю. Но никто не давал Колби права самостоятельно решать вопрос о поставках, тем более что их утвердил Конгресс во время президентства Джо Байдена.