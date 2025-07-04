Новая война Ирана с Израилем неизбежна

По сообщениям иранских правозащитников, спустя неделю после объявления перемирия с Израилем, иранская столица фактически находится в состоянии военного положения. На всех улицах и выходах из города установлены контрольно-пропускные посты, толпы военных ходят по городу, сотрудники КСИР и Басидж проводят обыски. Ночью движение на центральных улицах Тегерана перекрыто, днем у прохожих проверяют сумки, личные вещи, содержимое смартфонов, силовики задерживает любого, кто покажется подозрительным. О происходящих в Иране процессах haqqin.azпобеседовал с известным иранским социологом и исследователем Хамидом Шаханаги.

- Похоже руководство Ирана еще толком не отошло от шока 12-дневной войны? - Я бы сказал, что это даже не шок, а смятение, которое власти пытаются заглушить непонятным гневом против собственного народа. На данное время уже объявлено об аресте шести тысяч (!) израильских шпионов и диверсантов. Аресты и обыски продолжаются круглые сутки по всей стране. Немало людей арестовано в Тебризе, Ардебиле, Урмие и других азербайджанских городах. Власти ужесточили закон о шпионаже, теперь по большинству статей предусмотрена смертная казнь. Большинство арестованных – торговцы, ремесленники, рабочие, водители и афганские беженцы. Власти представляют дело так, словно эти люди могли знать, где проходят заседания Генштаба и Совета руководства КСИР, в какой именно комнате своей квартиры спит руководитель спецподразделений стражников и прочее. Любому здравомыслящему человеку понятно, что владеть подобной информацией могли лишь люди, входящие в высшее военно-политическое руководство Ирана. Но власть ослеплена жаждой мести, которая, почему-то, направлена не на Израиль, а на иранский народ, и теперь намерена казнить в несколько раз больше людей, чем погибло в результате бомбежек израильских ВВС. Именно так режим хочет прикрыть позор катастрофического провала всей системы безопасности страны. Сейчас КСИР и религиозная верхушка, убивая ни в чем неповинных иранцев, будут доказывать народу, что они победили в войне с Израилем. Так было всегда на протяжении 46 лет истории Исламской Республики. К примеру, в сентябре 2022 года забив из-за неправильного хиджаба до смерти Махсу Амини, сотрудники полиции отрицали этот факт. И чтобы доказать, что они этого не делали, убили на митингах и демонстрациях более 500 человек. Теперь, режим проводит массовые аресты, создавая видимость активной работы по выявлению и ликвидации «шпионской сети сионистов». Хотя на самом деле казнить надо тех, кто несет прямую ответственность за оглушительный провал иранских спецслужб. Ведь с того момента, когда Али Хаменеи стал рахбаром, на посты министров разведки и национальной безопасности назначают исключительно малообразованных, а порой и вовсе необразованных мулл. - ⁠Недавно один известный иранский политолог высказался в том смысле, что режим аятолл устоял из-за… президента США, призвавшего население Тегерана выехать из города. Ситуация странная, Вы не находите: с одной стороны, принц Реза Пехлеви и Нетаньяху призывали иранский народ к протестам, а с другой, Дональд Трамп советовал гражданам покинуть город, так что, протестовать, по сути, было некому…

- Действительно в те дни Тегеран был совершенно безлюден, все жители выехали на север страны в сторону Каспия. Однако причина отсутствия протестов в другом. Во-первых, власти ловко манипулировали жертвами среди гражданского населения в результате ударов израильской авиации. При любой войне, какими бы точными ни были удары по военным объектам, жертвы среди мирных граждан неизбежны. И иранская пропаганда искусно манипулировала этими случаями, выставляя Израиль в качестве циничного агрессора и врага всех иранцев, а не персонально муллократии – двадцати процентов граждан Исламской Республики, задействованных в КСИР, Басидж и других силовых структурах. Вторая причина отсутствия протестов в том, что за время войны с Израилем режим сумел сохранить свой гигантский репрессивный аппарат. Хочу напомнить, что ключевую роль в карательной системе иранской теократии играет ополчение Басидж. В 80-е годы ХХ века число басиджистов доходило до 20 миллионов (!!) человек. Сейчас их немного меньше, но эта карательная машина держит под контролем все сферы жизни и деятельности иранцев - от школьной скамьи до чайхан, в которых собираются пенсионеры. В любом иранском учреждении двое из десяти сотрудников работают на Басидж. Все члены ополчения получают заработную плату, им обеспечивают карьерный рост и т.д. К примеру, в свое время я преподавал в университете Тебриза. И когда на занятиях я или другие преподаватели говорили студентам что-то такое, что выходила за рамки официальной позиции, то сразу после лекции раздавался телефонный звонок, силовики требовали явиться в штаб службы безопасности, где «нарушителям» предъявлялась запись всего, что говорилось на лекции. Осведомители есть абсолютно во всех учреждениях, университетах, магазинах, школах, есть даже басиджисты, отвечающие за квартал или многоквартирные здания. После матчей тебризской футбольной команды «Трахтур» силовики запихивали в автобусы сотни болельщиков, скандировавших на стадионе проазербайджанские лозунги, и увозили их в полицию. Так что, двенадцать дней ударов Израиля по базам КСИР – это слишком мало, чтобы сломать страх иранцев перед репрессивной системой. Народ ждал главного – физического устранения первых лиц Исламской Республики. Сейчас появилась информация о том, что Израиль планировал ликвидировать Хаменеи, а затем нанести удар по месту проведения встречи главы правительства, спикера парламента и руководителя службы безопасности Ирана. Но власть успела сориентироваться, упрятав рахбара в бункер и рассредоточив других представителей политического руководства. - Если бы жертвой ликвидаций стал рахбар, что стало бы с властью в стране? - Она бы перешла к тройке «Сайарани сегув» - президенту Масуду Пезешкиану, Мохаммад-Багеру Галибафу и Голяму Хоссейн Мохсени-Эджеи. Но, судя по всему, Израиль под давлением американцев отказался от своего первоначального плана. Хотя устранение высших или даже средних представителей муллократии, олицетворяющих высшую государственную власть, несомненно значительно расшатало бы власть и вызвало бы народные протесты. - Как сильно может повлиять на стабильность власти ликвидация более тридцати генералов КСИР?

- Те, кто пришел на место ликвидированных генералов, не имеют ни адекватного политического веса, ни соответствующего послужного списка перед высшим руководством Исламской Республики. Следует понимать, что среди убитых генералов КСИР были реальные фанатики, чья молодость пришлась на первые годы исламской революции 1979 года. Эти люди непосредственно участвовали в погромах и убийствах сторонников шаха, а затем коммунистов и других бывших соратников по свержению монархии. Занимаясь зверствами, линчеванием, поджогами кафе и кинотеатров, они заслужили высокое доверие новой власти, как истинные стражи революции и вошли в элитный класс Исламской Республики. Те же, кто заняли их посты, не имеют такого бэкграунда и считаются слабаками. Им просто повезло, что за каких-то десять часов израильские ВВС создали скоростной карьерный лифт, высвободивший десятки кресел в кабинетах высшего руководства КСИР. - Как Вы считаете, может ли Иран после событий двенадцатидневной войны хотя бы частично пересмотреть свою политику вражды в отношении Израиля? - Не думаю, что в политической линии, направленной на «уничтожение сионистского образования», что-то изменится. Иранская система теократического тоталитаризма не может существовать без образа «злейшего внешнего врага». На этой идее построена вся система Исламской Республики. Когда на тегеранской площади Палестины устанавливали часы, отсчитывавшие время существования Государства Израиль, аятоллы не сомневались, что под мощными ударами Ирана и его прокси, нанесенными с четырех сторон, «сионистское образование» рухнет и перестанет существовать. Но в итоге Иран остался без сети шиитских прокси в Ливане, Ираке, Сирии, в которые вложил десятки миллиардов долларов. Остались только хуситы, которые мало чем могут помочь аятоллам. Так что, вполне закономерно, что во время 12-дневной войны в Иране сформировалась оппозиция этой политики в лице экс-президента ИРИ Хасана Рухани. - А в чем конкретно выражалась оппозиционность Рухани? - Он поехал в Кум и обсудил с великими аятоллами возможность отказа от политики «стереть США и Израиль с лица земли», угрожающей физическому существованию Исламской Республики. Насколько мне известно, Хасан Рухани получил от аятолл добро на продвижение новой политики «без вражды на идеологической почве». Но инициатива Рухани вызвала гневную реакцию со стороны рахбара и КСИР, заявивших, что будут продолжать борьбу с сионистами и «большой сатаной» США до победного конца. Так что, нет ни малейших сомнений в том, что Израиль как был, так и останется непримиримым врагом муллократического режима, который будет готовиться к реваншу и полному уничтожению еврейского государства. - Значит, новая ирано-израильская война неизбежна?