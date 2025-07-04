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Бой UFC на территории Белого дома

08:59 394

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении на лужайке перед Белым домом поединка UFC. Об этом он сообщил во время выступления в штате Айова, посвященного предстоящей в 2026 году 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

«Только представьте — мы проведем бой UFC на территории Белого дома. У нас там много земли. Мы собираемся построить небольшую арену», — сказал Трамп.

По его словам, это будет полноценное шоу на 20–25 тыс. зрителей, которое станет частью празднования 250-летия независимости страны. При этом американский президент не уточнил, когда именно пройдет поединок и кто будет принимать в нем участие.

Когда именно пройдет бой и кто будет в нем участвовать, президент США не уточнил. Как приводят американские СМИ слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Дональд Трамп настроен «совершенно серьезно».

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