Приговоренные к пожизненному заключению могут выйти на свободу

По меньшей мере 1 тыс. палестинцев будут освобождены из израильских тюрем в рамках предполагаемых договоренностей между движением ХАМАС и Израилем по урегулированию обстановки в секторе Газа.

Эти данные предоставило палестинское агентство Maan.

В соответствии с информацией агентства, в рамках возможного соглашения «по меньшей мере 1 тыс. палестинских заключенных будут освобождены, включая как минимум 100 арабов, отбывающих пожизненные сроки». Кроме того, как указывает агентство, в сектор Газа будут доставлены «десятки тысяч грузовиков с гуманитарной помощью», однако Израиль пока не согласен на отказ от «продолжения работы центров распределения при Фонде гуманитарной помощи Газе», деятельность которых, по мнению Израиля, предоставляет сторонникам ХАМАС доступ к процессу распределения помощи населению сектора.

Ключевым моментом предполагаемого соглашения станет пункт о «возможности продолжения переговоров о прекращении войны в Газе после окончания срока перемирия в 60 дней при серьезном подходе к диалогу обеих сторон». Этот пункт, как отмечается, будет гарантирован Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что последняя инициатива по урегулированию ситуации в Газе предполагает перемирие на 60 дней, освобождение 10 заложников, поэтапную передачу израильской стороне тел 18 погибших заложников и отвод израильской армии к линии «Мораг», проходящей по южной части сектора Газа между городами Рафах и Хан-Юнис.

Отмечалось, что Израиль согласился с предложенной формой соглашения, ХАМАС в настоящее время обсуждает инициативу и обещал передать свой ответ посредникам. Недавно президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ХАМАС «согласится на сделку, потому что лучше уже не будет — будет только хуже».