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Приговоренные к пожизненному заключению могут выйти на свободу

обновлено 10:59
10:59 654

По меньшей мере 1 тыс. палестинцев будут освобождены из израильских тюрем в рамках предполагаемых договоренностей между движением ХАМАС и Израилем по урегулированию обстановки в секторе Газа.

Эти данные предоставило палестинское агентство Maan.

В соответствии с информацией агентства, в рамках возможного соглашения «по меньшей мере 1 тыс. палестинских заключенных будут освобождены, включая как минимум 100 арабов, отбывающих пожизненные сроки». Кроме того, как указывает агентство, в сектор Газа будут доставлены «десятки тысяч грузовиков с гуманитарной помощью», однако Израиль пока не согласен на отказ от «продолжения работы центров распределения при Фонде гуманитарной помощи Газе», деятельность которых, по мнению Израиля, предоставляет сторонникам ХАМАС доступ к процессу распределения помощи населению сектора.

Ключевым моментом предполагаемого соглашения станет пункт о «возможности продолжения переговоров о прекращении войны в Газе после окончания срока перемирия в 60 дней при серьезном подходе к диалогу обеих сторон». Этот пункт, как отмечается, будет гарантирован Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что последняя инициатива по урегулированию ситуации в Газе предполагает перемирие на 60 дней, освобождение 10 заложников, поэтапную передачу израильской стороне тел 18 погибших заложников и отвод израильской армии к линии «Мораг», проходящей по южной части сектора Газа между городами Рафах и Хан-Юнис.

Отмечалось, что Израиль согласился с предложенной формой соглашения, ХАМАС в настоящее время обсуждает инициативу и обещал передать свой ответ посредникам. Недавно президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ХАМАС «согласится на сделку, потому что лучше уже не будет — будет только хуже».

*** 10:05

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня с Израилем, сообщает израильский новостной портал Ynet.

Официальное заявление о решении движения будет сделано в ближайшие часы.

Ранее ХАМАС сообщил в своем Telegram-канале, что они рассматривают предложения от посредников, поступившие на непрямых переговорах с Израилем. Пока не раскрыты детали обсуждаемых инициатив, но боевики подчеркивают, что возможное соглашение должно включать в себя «гарантии прекращения огня в Газе, вывод израильских войск и поставки гуманитарной помощи».

Кроме того, агентство Maan сообщило, что новое предложение по перемирию включает 60-дневное перемирие, освобождение 10 заложников и передачу тел 18 погибших заложников Израилю, а также отвод израильской армии за линию «Мораг».

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