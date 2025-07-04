Путин готовит лето беспощадных атак

Как пишет The Wall Street Journal, российский лидер в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не намерен прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и его цели остаются такими же, как и при вторжении: восстановить российское господство в Украине и заставить Запад прекратить поддержку Киева. И решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам дает значительный импульс усилиям Путина.

В то время как президент США Дональд Трамп отступает в своей поддержке Украины, Россия использует этот шанс для наращивания наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине.

Издание отмечает, что стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население. Теперь Украина сталкивается с летом беспощадных атак со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.

Как отмечают аналитики, последние события укрепляют уверенность России в том, что она может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономить материальные средства, и этот шаг, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя.

«Но захват территории может быть не самой важной целью для России на данном этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет «перемолоть» войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада», - подчеркивает WSJ.

Именно поєтому Россия наращивает авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, повреждению зданий и истощению жителей, отмечает издание.