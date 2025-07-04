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Азербайджанские студенты будут учиться в ведущих университетах Китая по стипендиям

10:08 674

Согласно «Соглашению о сотрудничестве в области образования между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством образования Китайской Народной Республики», определены 43 гражданина Азербайджана, которые получили право на обучение в престижных университетах Китая на 2025-2026 учебный год.

В результате окончательного решения отобранные студенты будут учиться в «Шанхайском университете Цзяотун», «Шанхайском университете», «Чжэцзянском университете», «Китайском университете геонаук», «Нанкинском университете науки и технологий», «Уханьском университете», «Сычуаньском университете», «Университете международного бизнеса и экономики», «Хубэйском университете» и других престижных высших учебных заведениях.

Студенты будут обучаться на бакалавриате (1 человек), магистратуре (37 человек) и докторантуре (5 человек) по таким специальностям, как международные отношения и менеджмент, экологическая инженерия, юриспруденция, информатика, международная торговля, финансы, транспортная инженерия, управление бизнесом, бухгалтерский учет, теория образования и экология.

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