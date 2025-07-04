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Бывшим вынужденным переселенцам оказали психологическую помощь

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10:09 427

В результате масштабных работ по восстановлению и реконструкции, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре под руководством президента Ильхама Алиева, возвращение вынужденных переселенцев на родные земли постепенно ускоряется. В рамках Первой государственной программы «Большое возвращение», реализуемой по поручениям главы государства, создаются благоприятные условия для устойчивого заселения и экономической интеграции на освобождённых территориях.

Вместе с тем «Большое возвращение» для вынужденных переселенцев означает не только смену географического местоположения, где они на протяжении многих лет проживали пусть и временно, но и переход в новую среду обитания — с эмоциональной, социальной и психологической точек зрения. Этот процесс включает в себя такие важные аспекты, как адаптация к новой среде, решение вопросов занятости, повышение профессиональных навыков, стремление к саморазвитию и экономической интеграции.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, учитывая важность обеспечения психосоциальной поддержки соотечественникам, возвращающимся на родные земли, осуществляет целенаправленные мероприятия. В рамках проекта, реализуемого по инициативе Государственного комитета под руководством клинического психолога, докторанта Стамбульского университета Айдын Фахрийе Насирзаде, оказывается поддержка эмоциональной, психологической и социальной реинтеграции вынужденных переселенцев.

В мае текущего года в рамках проекта в онлайн-формате были организованы пять психологических сессий. Участники этих сессий — вынужденные переселенцы — делились своими переживаниями, связанными с травмами, старались свободно выражать эмоции в атмосфере солидарности.

В июне в Баку, Габале и Барде были проведены обучающие тренинги. Участникам тренингов были предоставлены практические знания и рекомендации, индивидуальные психологические консультации по темам снижения эмоциональной нагрузки, повышения психологической готовности к трудоустройству, укрепления мотивации и уверенности в себе.

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