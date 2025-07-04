Разбойника Тахмазова вернули из Боснии

В Азербайджан из Боснии и Герцеговины экстрадирован мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола, сообщили в Минюсте.

Согласно информации, экстрадированный гражданин Азербайджана Эльчин Тахмазов обвиняется в совершении разбоя в составе группы лиц по предварительному сговору (статья 181.3.2 Уголовного кодекса) и завладении 120 тыс. манатов. На момент задержания он находился в Сараево.

Ранее, 13 июня, из Боснии и Герцеговины в Азербайджан был также доставлен другой обвиняемый по данному делу Рамиль Мамедов.