USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Разбойника Тахмазова вернули из Боснии

10:14 828

В Азербайджан из Боснии и Герцеговины экстрадирован мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола, сообщили в Минюсте.

Согласно информации, экстрадированный гражданин Азербайджана Эльчин Тахмазов обвиняется в совершении разбоя в составе группы лиц по предварительному сговору (статья 181.3.2 Уголовного кодекса) и завладении 120 тыс. манатов. На момент задержания он находился в Сараево.

Ранее, 13 июня, из Боснии и Герцеговины в Азербайджан был также доставлен другой обвиняемый по данному делу Рамиль Мамедов.

Алиев направил письмо Трампу
Алиев направил письмо Трампу
11:08 543
Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился
Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился
10:39 1822
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения, пострадавшие...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения, пострадавшие... фото; обновлено 09:32
09:32 12609
Пезешкиан в Азербайджане
Пезешкиан в Азербайджане фото
10:18 2160
Путин готовит лето беспощадных атак
Путин готовит лето беспощадных атак
10:08 1390
Алиев, Мирзиёев и Жапаров в крепости Шахбулаг
Алиев, Мирзиёев и Жапаров в крепости Шахбулаг фото; обновлено 22:35
3 июля 2025, 22:35 21642
Трамп восстанавливает самую жестокую тюрьму в истории человечества
Трамп восстанавливает самую жестокую тюрьму в истории человечества объектив haqqin.az
04:54 4852
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги
04:30 4269
Крокодил не ловится, не растет кокос
Крокодил не ловится, не растет кокос что там у соседей
01:17 4827
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция
03:50 4482
И вместе не получается, и врозь нельзя
И вместе не получается, и врозь нельзя наш комментарий
03:35 3742

ЭТО ВАЖНО

Алиев направил письмо Трампу
Алиев направил письмо Трампу
11:08 543
Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился
Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился
10:39 1822
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения, пострадавшие...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения, пострадавшие... фото; обновлено 09:32
09:32 12609
Пезешкиан в Азербайджане
Пезешкиан в Азербайджане фото
10:18 2160
Путин готовит лето беспощадных атак
Путин готовит лето беспощадных атак
10:08 1390
Алиев, Мирзиёев и Жапаров в крепости Шахбулаг
Алиев, Мирзиёев и Жапаров в крепости Шахбулаг фото; обновлено 22:35
3 июля 2025, 22:35 21642
Трамп восстанавливает самую жестокую тюрьму в истории человечества
Трамп восстанавливает самую жестокую тюрьму в истории человечества объектив haqqin.az
04:54 4852
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги
04:30 4269
Крокодил не ловится, не растет кокос
Крокодил не ловится, не растет кокос что там у соседей
01:17 4827
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция
03:50 4482
И вместе не получается, и врозь нельзя
И вместе не получается, и врозь нельзя наш комментарий
03:35 3742
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться