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Пезешкиан в Азербайджане

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Азербайджан для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые проходит в Ханкенди.

Cамолет президента Ирана приземлился в Физулинском международном аэропорту.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Его встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

Также в Азербайджан прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Отметим, что саммит лидеров ОЭС стартует сегодня в городе Ханкенди с участием высоких делегаций 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.

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