Дроны атаковали Москву

В ночь на 4 июля российские власти сообщили о атаках беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и подмосковный Сергиево-Посадский округ. Об этом заявили и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, председатель Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, а также Минобороны РФ в Telegram.

БпЛА атакували Москву та Ростовську область Росіїhttps://t.co/fO8DpqFrtv pic.twitter.com/M4e8uE6mtA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2025

По словам Слюсаря, дроны атаковали несколько городов Ростовской области. В городе Азов, по данным властей, были повреждены автомобили, выбиты стекла в жилых домах, а обломки одного из беспилотников якобы упали на местный стадион. В поселке Долотинка, по утверждению российских властей, БПЛА разрушил многоквартирный дом: обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла пенсионерка. Также, как сообщают чиновники, из поврежденного здания были эвакуированы 20 человек.