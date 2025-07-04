Дроны атаковали Москву

В ночь на 4 июля российские власти сообщили о атаках беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и подмосковный Сергиево-Посадский округ.
Об этом заявили и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, председатель Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, а также Минобороны РФ в Telegram.
БпЛА атакували Москву та Ростовську область Росіїhttps://t.co/fO8DpqFrtv pic.twitter.com/M4e8uE6mtA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2025
По словам Слюсаря, дроны атаковали несколько городов Ростовской области. В городе Азов, по данным властей, были повреждены автомобили, выбиты стекла в жилых домах, а обломки одного из беспилотников якобы упали на местный стадион.
В поселке Долотинка, по утверждению российских властей, БПЛА разрушил многоквартирный дом: обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла пенсионерка. Также, как сообщают чиновники, из поврежденного здания были эвакуированы 20 человек.
Также российские чиновники заявляют об атаке БПЛА в Сергиево-Посадском округе под Москвой. Местные жители сообщают о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка и звуках двигателей дронов около пяти утра. По словам главы городского округа, во время атаки была повреждена подстанция.
На опубликованных в соцсетях видео видно столб дыма над городом.
Позже Минобороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников.
В частности, 26 БпЛА якобы сбили над Ростовской областью, 12 – над Курской, 6 – над Белгородской, 3 – над Орловской и 1 – над Липецкой областью РФ.