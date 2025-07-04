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Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору

10:31 1915

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с требованием провести проверку азербайджанских диаспор и связанных с ними структур.

«Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации», — написал лидер СРЗП. Отдельно он указал на необходимость проверить деятельность торговых комплексов «Садовод» и «Фуд Сити» на соответствие законам.

Миронов ссылается на позицию депутатов СРЗП, которые неоднократно заявляли, что деятельность диаспор «угрожает безопасности государства и ее граждан». Особую озабоченность, по их мнению, представляют преступные группы с участием лиц, имеющих двойное гражданство. В обращении подчеркивается риск использования таких сообществ «в ущерб интересам РФ».

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