МЧС обратилось к населению

Об этом говорится в информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) масштабную просветительскую работу, отдельные граждане, в том числе дети и подростки, продолжают использовать для купания каналы, реки, канавы, искусственные озера и другие водоемы, не предназначенные для пляжного отдыха, что в ряде случаев приводит к печальным последствиям.

Отмечается, что за последние 2 недели зарегистрированы случаи гибели 7 человек в местах, не предназначенных для купания.

«Следует учитывать, что каналы, арыки, реки, озера и другие водоемы, не предназначенные для купания, обладают опасным подводным рельефом, сильным течением, неопределенной глубиной, ограниченной видимостью и т.д. Использование этих водоемов для купания представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья», — отмечается в сообщении МЧС.

В связи с вышеизложенным МЧС еще раз обращается к населению, особенно к родителям, с просьбой не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила безопасности, не пользоваться водоемами, не предназначенными для купания.