Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов сегодня утром выпал из окна своей квартиры на Рублёвском шоссе в Москве и разбился, пишут российские СМИ.

С начала 2022 года в России зафиксировано несколько случаев гибели высокопоставленных чиновников и бизнесменов, связанных с падением из окон.

Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб 1 сентября 2022 года, выпав из окна шестого этажа Центральной клинической больницы в Москве. По данным Следственного комитета, смерть классифицирована как самоубийство. Маганову было 67 лет.

Заместитель генерального директора расчетно-депозитарного центра «Газпрома» Александр Тюляков был найден мертвым 25 февраля 2022 года в гараже своего дома в Ленинградской области. По данным следствия, 61-летний топ-менеджер покончил с собой, оставив предсмертную записку. Однако СМИ сообщали о возможных следах насилия, а обстоятельства смерти вызвали вопросы. Официально дело закрыто как самоубийство.

Бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев погиб 18 апреля 2022 года в своей квартире в Москве. По официальной версии, 51-летний Аваев застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой. Следствие не рассматривало криминальную версию, но детали инцидента, включая мотивы, остались неясными. СМИ отмечали, что Аваев занимался крупными финансовыми операциями банка.

Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня был найден мертвым 19 апреля 2022 года в Испании, в своем доме в Льорет-де-Мар. По данным местной полиции, 55-летний Протосеня убил жену и дочь топором, после чего повесился. Испанские власти классифицировали случай как убийство-самоубийство. Российские СМИ сообщали, что Протосеня мог испытывать финансовые трудности, но доказательств этому не представлено.

Главный инженер нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Ухте Андрей Круковский погиб 13 мая 2022 года, выпав из окна административного здания предприятия. 58-летнему менеджеру приписывали проблемы с алкоголем, а следствие заявило о возможном несчастном случае. Подробности расследования не разглашались.

Михаил Рогов, руководитель одного из подразделений «Газпрома» в Якутии, погиб 25 марта 2022 года, выпав из окна своей квартиры в Санкт-Петербурге. 46-летнему менеджеру, по данным следствия, предшествовали личные проблемы. Смерть была классифицирована как самоубийство, хотя близкие утверждали, что он не проявлял признаков депрессии.

Бывший член совета директоров «Лукойла» Александр Субботин был найден мертвым 8 мая 2022 года в подмосковном доме шамана, где, по данным СМИ, он проходил нетрадиционное лечение. Официально причиной смерти названа сердечная недостаточность, но некоторые источники упоминали возможное отравление. Субботину было 43 года, и он ранее занимался крупными проектами компании.