Байден получает звонки от европейских лидеров

Бывший президент Джо Байден сообщил на мероприятии в Сан-Диего, что после ухода из Белого дома мировые лидеры и законодатели США призвали его оставаться вовлеченным в политику.

«Я получаю звонки от европейских лидеров, но я даю советы, а не возвращаюсь», — отметил Байден.

Он также рассказал, что общается с коллегами-демократами и республиканцами, которые звонят ему, чтобы обсудить различные вопросы.

Байден добавил, что работает над мемуарами о своем президентстве и что его поездка в Калифорнию позволила встретиться с правнуком в Лос-Анджелесе.