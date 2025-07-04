Оганяна лишают неприкосновенности

Уголовное дело, возбужденное в отношении Оганяна, касается незаконного присвоения земельного участка площадью 10,5 тыс. кв. м в Гегаркуникской области в период с 2010 по 2015 годы, когда он занимал пост министра обороны.

По данным следствия, Оганян незаконно завладел территорией и построил на ней особняк за счет бюджетных средств.

В рамках дела также фигурирует секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян. Ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности, как ожидается, будет представлено позже.