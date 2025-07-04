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Оганяна лишают неприкосновенности

10:48 687

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян представила в Национальное собрание ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности главы парламентской фракции «Айастан» Сейрана Оганяна, сообщают армянские СМИ.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Оганяна, касается незаконного присвоения земельного участка площадью 10,5 тыс. кв. м в Гегаркуникской области в период с 2010 по 2015 годы, когда он занимал пост министра обороны.

По данным следствия, Оганян незаконно завладел территорией и построил на ней особняк за счет бюджетных средств.

В рамках дела также фигурирует секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян. Ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности, как ожидается, будет представлено позже.

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