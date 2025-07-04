Суд не сжалился над капитаном Панаховым

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира роты, капитана Агамали Панахова, служившего в одной из воинских частей Министерства обороны.

Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Джамала Рамазанова был вынесен приговор. Согласно приговору, Агамали Панахов приговорён к лишению свободы сроком на 9 лет и 7 месяцев.

Панахов обвинялся в получении взяток от военнослужащих своей роты, а также в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 178.2.2 (мошенничество, совершённое повторно), 178.2.3 (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения), 232.2.1 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 232.2.3 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и 311.3.2 (повторное получение взятки).