USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Суд не сжалился над капитаном Панаховым

11:13 324

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира роты, капитана Агамали Панахова, служившего в одной из воинских частей Министерства обороны.

Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Джамала Рамазанова был вынесен приговор. Согласно приговору, Агамали Панахов приговорён к лишению свободы сроком на 9 лет и 7 месяцев.

Панахов обвинялся в получении взяток от военнослужащих своей роты, а также в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 178.2.2 (мошенничество, совершённое повторно), 178.2.3 (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения), 232.2.1 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 232.2.3 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и 311.3.2 (повторное получение взятки).

Алиев направил письмо Трампу
Алиев направил письмо Трампу
11:08 570
Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился
Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился
10:39 1855
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения, пострадавшие...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения, пострадавшие... фото; обновлено 09:32
09:32 12622
Пезешкиан в Азербайджане
Пезешкиан в Азербайджане фото
10:18 2184
Путин готовит лето беспощадных атак
Путин готовит лето беспощадных атак
10:08 1403
Алиев, Мирзиёев и Жапаров в крепости Шахбулаг
Алиев, Мирзиёев и Жапаров в крепости Шахбулаг фото; обновлено 22:35
3 июля 2025, 22:35 21648
Трамп восстанавливает самую жестокую тюрьму в истории человечества
Трамп восстанавливает самую жестокую тюрьму в истории человечества объектив haqqin.az
04:54 4859
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги
04:30 4275
Крокодил не ловится, не растет кокос
Крокодил не ловится, не растет кокос что там у соседей
01:17 4829
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция
03:50 4488
И вместе не получается, и врозь нельзя
И вместе не получается, и врозь нельзя наш комментарий
03:35 3753

ЭТО ВАЖНО

Алиев направил письмо Трампу
Алиев направил письмо Трампу
11:08 570
Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился
Российский топ-чиновник Бадалов выпал из окна и разбился
10:39 1855
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения, пострадавшие...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения, пострадавшие... фото; обновлено 09:32
09:32 12622
Пезешкиан в Азербайджане
Пезешкиан в Азербайджане фото
10:18 2184
Путин готовит лето беспощадных атак
Путин готовит лето беспощадных атак
10:08 1403
Алиев, Мирзиёев и Жапаров в крепости Шахбулаг
Алиев, Мирзиёев и Жапаров в крепости Шахбулаг фото; обновлено 22:35
3 июля 2025, 22:35 21648
Трамп восстанавливает самую жестокую тюрьму в истории человечества
Трамп восстанавливает самую жестокую тюрьму в истории человечества объектив haqqin.az
04:54 4859
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги
04:30 4275
Крокодил не ловится, не растет кокос
Крокодил не ловится, не растет кокос что там у соседей
01:17 4829
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция
03:50 4488
И вместе не получается, и врозь нельзя
И вместе не получается, и врозь нельзя наш комментарий
03:35 3753
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться