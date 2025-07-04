Карапетян подал в суд на армянских депутатов

Бизнесмен Самвел Карапетян, задержанный в Ереване, подал в суд на депутатов правящей фракции «Гражданский договор» парламента Армении Айка Конджоряна и Арсена Торосяна за клеветнические и оскорбительные высказывания. Об этом пишет местное издание Hetq.

По его информации, Карапетян подал иски в Ереванский городской суд первой инстанции. Бизнесмен требует от каждого депутата опровергнуть клеветнические и оскорбительные заявления и выплатить компенсацию в размере 9 млн драмов (около $23 тыс.).

Ранее Торосян с парламентской трибуны, в частности, выступил с утверждением о связях Карапетяна с российскими спецслужбами. Бизнесмен, по данным издания, требует от Торосяна публичных извинений за клевету.

Что касается иска, поданного против Конджоряна, Карапетян посчитал оскорбительными высказывания депутата о том, что бизнесмен взял на себя покровительство над «некоторым безнравственным священником, имеющим агентурные амбиции, выступая в роли так называемого троянского коня или троянского католикоса». Помимо это Карапетян счел оскорбительными слова депутата о том, что он десятилетиями грабил армянский народ и Армению, получал государственное имущество по ценам в 10-100 раз дешевле, а взамен сделал незначительное и представил это как благотворительность.