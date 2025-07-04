USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Посол США в Турции обсудит разоружение «Хезболлы»

12:17 327

Посол США в Турции Том Барак, выступающий в роли посредника по урегулированию пограничных проблем между Ливаном и Израилем, прибудет с двухдневной дипломатической миссией в Бейрут 7 июля, сообщила газета Al Nahar.

Американский спецпредставитель обсудит с руководством Ливана вопрос о разоружении радикального движения «Хезболла», который должен предшествовать выводу израильских войск из пяти оккупированных районов на юге страны. Среди других тем в повестке переговоров - демаркация ливано-израильской границы, международная помощь Ливану и программа правительственных реформ.

В ходе своего визита в Бейрут 19 июня Барак предложил разработать график передачи отрядами «Хезболлы» своего оружия ливанской армии. Он настаивал на том, чтобы этот процесс охватил все районы Ливана и был завершен к ноябрю нынешнего года.

По сведениям издания, президент Ливана Джозеф Аун в своем ответе на американский план намерен потребовать на встрече с Бараком 7 июля предоставления «твердых гарантий» со стороны США. Они касаются в первую очередь прекращения израильских агрессивных действий, которые нарушают соглашение о перемирии, заключенное 27 ноября 2024 года, и не позволяют начать восстановительные работы в пострадавших районах на юге Ливана.

В Ханкенди саммит ОЭС
В Ханкенди саммит ОЭС прямой эфир; фото; обновлено 12:53
12:53 1807
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
04:30 4924
Россия разбомбила консульство Польши
Россия разбомбила консульство Польши
13:10 520
Спецоперация Израиля в Сирии
Спецоперация Израиля в Сирии
13:08 418
Алиев принял премьер-министра Пакистана
Алиев принял премьер-министра Пакистана фото
12:59 543
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых?
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых? видео
11:39 4044
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция; все еще актуально
03:50 5088
Прокуратура запросила наказание для Имамоглу
Прокуратура запросила наказание для Имамоглу
12:54 507
Алиев принял в Ханкенди министра Эмиратов
Алиев принял в Ханкенди министра Эмиратов фото
12:29 1079
Россия «освобождает» украинцев химическим оружием
Россия «освобождает» украинцев химическим оружием
11:40 1769
Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору
Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору
10:31 4584

ЭТО ВАЖНО

В Ханкенди саммит ОЭС
В Ханкенди саммит ОЭС прямой эфир; фото; обновлено 12:53
12:53 1807
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
04:30 4924
Россия разбомбила консульство Польши
Россия разбомбила консульство Польши
13:10 520
Спецоперация Израиля в Сирии
Спецоперация Израиля в Сирии
13:08 418
Алиев принял премьер-министра Пакистана
Алиев принял премьер-министра Пакистана фото
12:59 543
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых?
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых? видео
11:39 4044
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция; все еще актуально
03:50 5088
Прокуратура запросила наказание для Имамоглу
Прокуратура запросила наказание для Имамоглу
12:54 507
Алиев принял в Ханкенди министра Эмиратов
Алиев принял в Ханкенди министра Эмиратов фото
12:29 1079
Россия «освобождает» украинцев химическим оружием
Россия «освобождает» украинцев химическим оружием
11:40 1769
Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору
Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору
10:31 4584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться